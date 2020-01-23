Александр Лукашенко предложил изучить вопрос, насколько оптимальна существующая система при подаче апелляций по поводу оценки и защиты научных работ. Свое предложение он озвучил 23 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

А. Лукашенко считает неправильным, если апелляцию рассматривают те же, кто ранее принимал решение по этому же вопросу.

"Все-таки давайте не будем торопиться. Давайте изучим этот вопрос на предмет соответствия классическим принципам: если это просьба рассудить, есть обида на тех, кто принял решение, надо исходить из того, что это должен сделать кто-то другой", - сказал он.

Лукашенко отметил необходимость разобраться в этом вопросе без всяких личностных подходов.

"Нет, значит, нет, оставим эту систему. Если вы сочтете нужным, что это должна быть несколько другая система, рассмотрим этот вопрос. Если в этом есть необходимость", - резюмировал он.