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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС, НАСКОЛЬКО ОПТИМАЛЬНА СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПРИ ПОДАЧЕ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ И ЗАЩИТЕ НАУЧНЫХ РАБОТ
17:02 23.01.2020
Александр Лукашенко предложил изучить вопрос, насколько оптимальна существующая система при подаче апелляций по поводу оценки и защиты научных работ. Свое предложение он озвучил 23 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.
А. Лукашенко считает неправильным, если апелляцию рассматривают те же, кто ранее принимал решение по этому же вопросу.
"Все-таки давайте не будем торопиться. Давайте изучим этот вопрос на предмет соответствия классическим принципам: если это просьба рассудить, есть обида на тех, кто принял решение, надо исходить из того, что это должен сделать кто-то другой", - сказал он.
Лукашенко отметил необходимость разобраться в этом вопросе без всяких личностных подходов.
"Нет, значит, нет, оставим эту систему. Если вы сочтете нужным, что это должна быть несколько другая система, рассмотрим этот вопрос. Если в этом есть необходимость", - резюмировал он.
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