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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ САНАТОРИЕВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА 84,9%
16:58 23.01.2020
В 2019 году в санаторно-курортных организациях Гродненской области оздоровлено 66 068 человек, в том числе 23 094 иностранных гражданина.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, средняя заполняемость санаториев составила 84,9%.
Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения здравницами области продано 19 499 путевок. Выручка от реализации услуг составила в общем объеме 68 963,7 тыс. рублей.
С расширением безвизового режима иностранным гражданам стали доступны санатории, расположенные на всей территории Гродненской области. В 2019 году, используя возможность безвизового пребывания, 2518 иностранных граждан побывали в здравницах.
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