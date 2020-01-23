В 2019 году в санаторно-курортных организациях Гродненской области оздоровлено 66 068 человек, в том числе 23 094 иностранных гражданина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, средняя заполняемость санаториев составила 84,9%.

Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения здравницами области продано 19 499 путевок. Выручка от реализации услуг составила в общем объеме 68 963,7 тыс. рублей.

С расширением безвизового режима иностранным гражданам стали доступны санатории, расположенные на всей территории Гродненской области. В 2019 году, используя возможность безвизового пребывания, 2518 иностранных граждан побывали в здравницах.