За январь-декабрь 2019 года по результатам проведенного инспекциями Витебской области камерального контроля плательщикам направлено более 72 тысяч уведомлений, сообщений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 27,2 млн. рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 15,0 млн. рублей.