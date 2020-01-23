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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 27,2 МЛН РУБЛЕЙ
16:54 23.01.2020
За январь-декабрь 2019 года по результатам проведенного инспекциями Витебской области камерального контроля плательщикам направлено более 72 тысяч уведомлений, сообщений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 27,2 млн. рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 15,0 млн. рублей.
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