Облачный провайдер ActiveCloud подтвердил соответствие новой редакции стандарта системы менеджмента IT-сервисов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, ассоциация по сертификации, проведя аудит системы менеджмента IT-сервисов ключевых услуг компании - IT-консалтинг, проектирование, разработка, предоставление и техническое сопровождение сервисов в области хостинга, облачных решений и облачной инфраструктуры - признала ее соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 20000-1:2018.

В рамках ресертификационных аудитов, проведенных в декабре 2019 года, компания ActiveCloud также подтвердила соответствие международным стандартам менеджмента информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013 и менеджмента качества ISO 9001:2015.

«Подтверждение соответствия новому стандарту, анонсированному международным центром по сертификации ISO в сентябре 2018 года, позволило убедиться в том, что система менеджмента IT-сервисов ActiveCloud, сертифицированная ранее в 2016 году по стандарту в редакции 2011 года, развивается в соответствии с требованиями времени и способна эффективно поддерживать развитие стратегических направлений. Подтверждение существующих сертификатов по действующим стандартам указывает на четкое понимание целей и стабильности компании в сфере IT-сервисов», - прокомментировал ведущий бизнес-аналитик ActiveCloud Дмитрий Петровский.

ООО «Активные технологии» (бренд ActiveCloud) — первый облачный провайдер в Беларуси. Компания основана в 2003 году, в облачных технологиях с 2010 г.

Основное направление деятельности – предоставление облачной инфраструктуры для размещения корпоративных систем, приложений и сайтов; оказание услуг по аудиту и миграции в облако, информационной безопасности, проектированию и техническому сопровождению облачных решений. Среди услуг IaaS, SaaS, частные корпоративные облака, виртуальный хостинг.

Штат компании насчитывает более 100 сотрудников, основную часть которых составляют высококвалифицированные инженеры в сфере проектирования и обслуживания ИТ-инфраструктуры, сетей, виртуализации и безопасности.

ActiveCloud – аккредитованный регистратор доменных зон .BY и .БЕЛ в Беларуси, является официальным резидентом ПВТ с 21 сентября 2018 г.