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ЭКОНОМИКА РБ
В ГАИ МИНЩИНЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЛАТНАЯ УСЛУГА – ЗАПИСЬ НА РЕГИСТРАЦИЮ АВТО
16:19 23.01.2020
В Госавтоинспекции Минской области с 9 января 2020 года предлагается платная услуга для физических и юридических лиц, предусматривающая прием документов для административных процедур, связанных с регистрацией транспортных средств по предварительной записи.
Как сообщает сайт ГАИ УВД Миноблисполкома, услуга оказывается на основании заявки лица (заказчика) по понедельникам с 08.30 до 18.00 в здании УГАИ УВД Минского облисполкома (ул. Кальварийская, 27, каб. 101).
Заявку также можно оставить со вторника по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам МРО ГАИ УВД Минского облисполкома (017) 259-61-70 и 378-62-98), в которой необходимо сообщить наименование организации (Ф.И.О. физического лица), адрес, количество транспортных средств для регистрации.
В назначенный день заказчик должен предоставить документы, а также копию квитанции об оплате услуги.
Оплата производится на р/с BY79BAPB36322159100100000000, в региональную дирекцию по Минску ОАО «Белагропромбанк», BICBAPBBY2X, получатель – УВД Миноблисполкома, УНП – 600013515. Стоимость данной услуги за одно транспортное средство составляет 10 рублей.
Обратиться за такой услугой граждане (юридические лица) могут также в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ Минской области, на территории обслуживания которых они зарегистрированы.
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