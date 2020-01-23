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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛИ РАБОТУ ПРОФСОЮЗНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
16:04 23.01.2020
Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой система оплаты труда «бюджетников» начали работу 23 января.
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, горячие линии будут работать во всех отраслевых профсоюзах, а также в регионах. Непосредственно в ФПБ вопросы принимаются по телефонам 203-90-61, 203-95-62.
Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций.
Работа таких линий поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.
Напомним, новая система оплаты труда работников бюджетных организаций введена с 1 января 2020 года. На этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с введением новой системы не должна быть снижена заработная плата работников. Новая система расширяет полномочия нанимателя в части дополнительного стимулирования и премирования работников. Для того, чтобы исключить субъективный подход, сегодня профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат.
График работы горячих линий, а также номера телефонов в регионах опубликован на сайте ФПБ.
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