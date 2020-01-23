В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч», которая займется производством спичечной соломки. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП).

В агентстве рассказали, НАИП начало взаимодействие с компанией SOCALCO SARL (Конго), которая входит в группу компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ, в августе 2019 года, когда был проявлен первоначальный интерес со стороны иностранного инвестора. Первая встреча состоялась в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума, который прошел в сентябре прошлого года в Минске. Впоследствии при поддержке НАИП был организован ряд визитов потенциального инвестора для изучения возможностей организации проекта и проведения переговоров с заинтересованными сторонами.

В итоге проведенных встреч компания приняла решение о создании производства в Витебской области и рассматривает преференциальный режим свободной экономической зоны "Витебск" в качестве основной площадки.

Проект иностранной компании заключается в создании производства спичечной соломки, которая затем будет экспортироваться для последующей обработки. SOCALCO SARL является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте.

НАИП продолжит сопровождение инвестиционного проекта иностранной компании.