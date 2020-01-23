В действиях торгового частного унитарного предприятия «Мобильный город» установлен факт наличия нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, нарушение связано с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак BLACKVIEW по свидетельству № 63295 в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно телефоны мобильные, телефоны сотовые, телефоны переносные.

В министерстве отметили, что при подаче заявки на регистрацию товарного знака ЧУП «Мобильный город» не было достоверно известно, является ли оно единственным поставщиком в Республику Беларусь товаров марки BLACKVIEW, предприятие не получало согласие производителя на регистрацию товарного знака BLACKVIEW.

По информации МАРТ, в Апелляционный совет при патентном органе 15 мая 2019 г. поступило возражение компании Shenzhen JEKO Communication Co., Ltd (Китай) против предоставления правовой охраны товарному знаку BLACKVIEW по свидетельству № 63295, владельцем которого является ЧУП «Мобильный город».

После регистрации товарного знака ЧУП «Мобильный город» направлены в адрес БелГИСС, БелГИМ, БЕЛЛИС, ОАО «Гипросвязь», ООО «Центр сертификации стандарт» письма с просьбой не проводить по заявлениям третьих лиц процедуры предварительных испытаний и иные процедуры подтверждения соответствия (сертификации) в отношении мобильных телефонов, телефонов сотовых и переносных, компьютеров и всех их комплектующих. ОДО «Альтерн-Техно» направлено письмо о запрете использования товарного знака BLACKVIEW.

ЧУП «Мобильный город» имеет возможность запретить ООО «Мультиконтракт» использование товарного знака (как в случае с ОДО «Алтерн-Техно»), его действия способны причинить убытки заявителю.

«Действия ЧУП «Мобильный город», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак BLACKVIEW, признаны недобросовестной конкуренцией», - сообщили в МАРТ.