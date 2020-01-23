ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ УСТАНОВИЛО ФАКТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
15:46 23.01.2020

В действиях торгового частного унитарного предприятия «Мобильный город» установлен факт наличия нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, нарушение связано с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак BLACKVIEW по свидетельству № 63295 в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно телефоны мобильные, телефоны сотовые, телефоны переносные.

В министерстве отметили, что при подаче заявки на регистрацию товарного знака ЧУП «Мобильный город» не было достоверно известно, является ли оно единственным поставщиком в Республику Беларусь товаров марки BLACKVIEW, предприятие не получало согласие производителя на регистрацию товарного знака BLACKVIEW.

По информации МАРТ, в Апелляционный совет при патентном органе 15 мая 2019 г. поступило возражение компании Shenzhen JEKO Communication Co., Ltd (Китай) против предоставления правовой охраны товарному знаку BLACKVIEW по свидетельству № 63295, владельцем которого является ЧУП «Мобильный город».

После регистрации товарного знака ЧУП «Мобильный город» направлены в адрес БелГИСС, БелГИМ, БЕЛЛИС, ОАО «Гипросвязь», ООО «Центр сертификации стандарт» письма с просьбой не проводить по заявлениям третьих лиц процедуры предварительных испытаний и иные процедуры подтверждения соответствия (сертификации) в отношении мобильных телефонов, телефонов сотовых и переносных, компьютеров и всех их комплектующих. ОДО «Альтерн-Техно» направлено письмо о запрете использования товарного знака BLACKVIEW.

ЧУП «Мобильный город» имеет возможность запретить ООО «Мультиконтракт» использование товарного знака (как в случае с ОДО «Алтерн-Техно»), его действия способны причинить убытки заявителю.

«Действия ЧУП «Мобильный город», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак BLACKVIEW, признаны недобросовестной конкуренцией», - сообщили в МАРТ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
валюта курс
EUR 2.3435
USD 2.1137
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3435 -0.0015
USD 2.1137 -0.0019
RUB 3.4122 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3420 2.3460
USD 2.1130 2.1160
RUB 3.4080 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1100
EUR/RUB 68.6000 68.8500
USD/RUB 61.9000 62.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте