|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ЗАКАНЧИВАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 1-ГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
15:29 23.01.2020
Гродненское агентство по госрегистрации и земельному кадастру в настоящее время заканчивает работы по технической инвентаризации 1-го энергоблока БелАЭС в Островце. Об этом сообщил директор Гродненского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру Валерий Кулаковский.
По его словам, в прошлом году специалисты предприятия выполнили землеустроительные работы, а также работы по паспортизации и государственной регистрации в отношении участков дорог республиканского значения, которые передавались в коммунальную собственность.
Среди иных масштабных проектов – проведенная техническая инвентаризация 1-й очереди строящегося крупнейшего торгово-развлекательного комплекса «Тринити» в Гродно, а также техинвентаризация объектов сельскохозяйственных организаций, подлежащих реорганизации и иных значимых объектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в 2019 году в Гродненском агентстве были внедрены услуги по экстерриториальной подаче документов для проведения технической инвентаризации недвижимого имущества по заказам физических лиц в пределах Гродненского регистрационного округа, реализована предварительная запись на прием к регистратору посредством интернет-сайта предприятия и смс-оповещение заказчиков о выполнении услуг, для возможности оплаты услуг предприятия через интернет был обеспечен бесплатный доступ к Wi-Fi, организован прием платежей по QR-коду, проведена модернизация санузлов для посетителей, в том числе инвалидов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2020
Курсы в банках
на 23.01.2020
Конвертация в банках
на 23.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте