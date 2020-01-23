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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ЗАКАНЧИВАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 1-ГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
15:29 23.01.2020

Гродненское агентство по госрегистрации и земельному кадастру в настоящее время заканчивает работы по технической инвентаризации 1-го энергоблока БелАЭС в Островце. Об этом сообщил директор Гродненского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру Валерий Кулаковский.

По его словам, в прошлом году специалисты предприятия выполнили землеустроительные работы, а также работы по паспортизации и государственной регистрации в отношении участков дорог республиканского значения, которые передавались в коммунальную собственность.

Среди иных масштабных проектов – проведенная техническая инвентаризация 1-й очереди строящегося крупнейшего торгово-развлекательного комплекса «Тринити» в Гродно, а также техинвентаризация объектов сельскохозяйственных организаций, подлежащих реорганизации и иных значимых объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в 2019 году в Гродненском агентстве были внедрены услуги по экстерриториальной подаче документов для проведения технической инвентаризации недвижимого имущества по заказам физических лиц в пределах Гродненского регистрационного округа, реализована предварительная запись на прием к регистратору посредством интернет-сайта предприятия и смс-оповещение заказчиков о выполнении услуг, для возможности оплаты услуг предприятия через интернет был обеспечен бесплатный доступ к Wi-Fi, организован прием платежей по QR-коду, проведена модернизация санузлов для посетителей, в том числе инвалидов.
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