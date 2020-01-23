Белорусские предприятия в январе-ноябре 2019 года экспортировали сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму порядка 5 млрд долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, за 11 месяцев 2019 года организациями Беларуси поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 4,99 млрд долларов, что составило 104,0% к соответствующему периоду 2018 года. По итогам работы за 2019 год экспорт ожидается в объеме 5,49 млрд долларов, или 104,2%.

География экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за 11 месяцев 2019 года охватывает 99 стран мира против 95 в соответствующем периоде 2018 года, в том числе молока и молокопродуктов – 56 стран, мяса и мясопродуктов – 22 страны. Перечень освоенных стран в 2019 году пополнился 12 новыми: Афганистан, Ангола, Гвинея, Кения, Мавритания, Уганда, Белиз, Куба, Уругвай, Люксембург, Албания, Босния и Герцеговина.

Предприятиями Беларуси поставлена молочная продукция на шесть новых рынков Азии: Индонезию (сухое обезжиренное и цельное молоко, сухая молочная сыворотка), Афганистан (сухое обезжиренное молоко и сухая молочная сыворотка), Таиланд (сухая молочная сыворотка), Индию (сухая молочная сыворотка), Тайвань (прочая молочная сыворотка), Корею (сыры, масло животное, молоко и сливки несгущенные, сухая молочная и прочая молочная сыворотка).

Доля Российской Федерации в общем объеме экспорта по сравнению с 11 месяцами 2018 года снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 78,2%, или 3,9 млрд долларов.

Доля стран СНГ (без России) увеличилась на 0,5 процентных пункта до 11,5% (577,4 млн долларов), стран дальнего зарубежья – на 0,4 процентных пункта до 10,3% (513,1 млн долларов).

Доля Китая в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 2,3% и выросла на 0,7 процентных пункта. При этом доля Китая в экспорте в страны дальнего зарубежья составила 22,3% (против 15,8% в аналогичном периоде прошлого года). Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на китайский рынок за январь-ноябрь 2019 года достиг 114,4 млн долларов, что на 52,6% превысило объемы экспорта в соответствующем периоде 2018 года. По итогам работы за 2019 год ожидается экспорт в объеме более 120 млн долларов, или рост на 52%.

Среди стран дальнего зарубежья основной объем экспорта продовольствия приходится на страны Европейского союза – 44%, или 220,02 млн долларов (102,1% к январю-ноябрю 2018 года), из которых основными импортерами являются Литва – 84,3 млн долларов, Польша – 46,9 млн долларов, Германия – 25,9 млн долларов, Латвия – 15,9 млн долларов, Нидерланды – 12,6 млн долларов, Соединенное Королевство – 8,03 млн долларов, Бельгия – 7,17 млн долларов. В январе-ноябре 2019 года продовольственная продукция поставлялась в 21 страну Европейского союза.

В страны Азии и Океании, которые занимают 33% в экспорте в страны дальнего зарубежья, за 11 месяцев поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 169,5 млн долларов (120,7% к январю-ноябрю 2018 года). Основные потоки экспорта продовольствия направлены в Китай – 114,4 млн долларов, Грузию – 10,6 млн долларов, Вьетнам – 8,9 млн долларов, Японию – 3,14 млн долларов, Израиль – 4,3 млн долларов, Филиппины – 3,2 млн долларов, Йемен – 1,2 млн долларов. Белорусскими организациями освоены 2 новых азиатских рынка – Афганистан и Таиланд.

В страны Африки экспортировано сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 4,06 млн долларов. Организациями республики освоены 6 африканских рынков: Бенин, Кения, Ливия, Мавритания, Уганда и Судан. Основными импортерами являются Египет – 1,42 млн долларов (рост экспорта в 2,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года), Ливия – 1,03 млн доллааров, Ангола – 0,55 млн долларов, Бенин – 0,54 млн долларов.

В страны Америки и Карибского бассейна экспортировано сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 6,28 млн долларов. Соединенные Штаты Америки являются основным импортером белорусского продовольствия, на долю которых приходится 82% экспорта, или 5,13 млн долларов. По сравнению с анализируемым периодом 2018 года сельскохозяйственная продукция и продукты питания поставлена на 3 новых рынка стран Америки и Карибского бассейна: Белиз, Кубу и Уругвай.