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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО «САМОЗАНЯТЫХ» ГРАЖДАН В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 30,4%
14:32 23.01.2020
На 1 января 2020 года в целом по Минской области состоят на учете и являются «самозанятыми» 6058 человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минской области, по сравнению с 2018 годом количество таких граждан увеличилось на 30,4%. В бюджет области от этой категории плательщиков поступило 1,1 млн. рублей единого налога.
По-прежнему, наибольшее количество физических лиц в 2019 году оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 1702 человека и услуги репетиторства - 810 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий - 1348 человек.
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