На 1 января 2020 года в целом по Минской области состоят на учете и являются «самозанятыми» 6058 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минской области, по сравнению с 2018 годом количество таких граждан увеличилось на 30,4%. В бюджет области от этой категории плательщиков поступило 1,1 млн. рублей единого налога.

По-прежнему, наибольшее количество физических лиц в 2019 году оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 1702 человека и услуги репетиторства - 810 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий - 1348 человек.