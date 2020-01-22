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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В БЕЛАРУСИ К 2030 ГОДУ ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ 80 ЛЕТ
13:52 23.01.2020
Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии Беларуси "Достойное долголетие-2030", который рассмотрели сегодня на заседании Национального комитета по народонаселению при Совете министров.
"Цель стратегии - максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. В документе шесть задач, по каждой из них есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель - увеличить продолжительность жизни. Если последние данные по продолжительности жизни - 74 с половиной года, то задача к 2030 году выйти на 80%", - отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
Министр констатировала, что демографическая ситуация в Беларуси характеризуется старением населения.
"Численность граждан в возрасте старше 65 лет - более 15%. Эксперты ООН говорят о том, что если более 7% людей в стране старше 65 лет, население считается старым. Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21%", - привела данные Ирина Костевич.
Вместе с тем такие тенденции наблюдаются не только в Беларуси, но и во всем мире, поэтому международные организации активно занимаются разработками стратегий активного долголетия. Беларусь при разработке национальной стратегии сотрудничала с международными организациями, в частности с ЕЭК ООН.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, для увеличения продолжительности жизни в стратегии предлагается внедрять новые технологии для сохранения здоровья, привлекать пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, открывать школы активного долголетия, здорового образа жизни.
Акцент сделают на образовательных услугах, причем не только для пожилых, но и для людей предпенсионного возраста, которым сегодня сложно конкурировать на рынке труда. Параллельно с подготовкой проекта стратегии "Достойное долголетие-2030" Минтруда разрабатывает меры по поддержке людей предпенсионного возраста на рынке труда. Речь идет о совершенствовании их персональных навыков, переподготовке и поиске новой профессии, востребованной на рынке труда.
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что при разработке стратегии важно изучить международный опыт подготовки таких документов. Ожидается, что к 2050 году в 64 странах доля людей старшего возраста составит более 30% населения.
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