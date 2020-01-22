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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ПОСТРОИТ В ФАНИПОЛЕ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦТЕХНИКИ
13:43 23.01.2020
В качестве резидента свободной экономической зоны «Минск» зарегистрирована еще одна компания - ООО «БЕЛ-ДОЗЕР».
Как сообщает сайт СЭЗ, организация планирует производить в Фаниполе широкий спектр спецтехники для осуществления земляных, строительных и транспортировочных работ.
В частности, будет организовано производство погрузчиков-экскаваторов – многофункциональных машин, предназначенных для выполнения строительных и ремонтных работ, и грейдеров – производительной спецтехники, которая активно применяется при строительстве и обслуживании автомобильных дорог и аэродромов.
Компания «БЕЛ-ДОЗЕР» также будет осуществлять сервисное обслуживание производимой продукции.
Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1 млн. евро.
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