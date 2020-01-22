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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РАСКРЫЛИ «СЕРУЮ» СХЕМУ ВВОЗА ТЯГАЧЕЙ И ПОЛУПРИЦЕПОВ
13:34 23.01.2020
Витебские таможенники раскрыли «серую» схему ввоза фирмой-перевозчиком, зарегистрированной в Казахстане, на территорию ЕАЭС тягачей и полуприцепов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, 18 седельных тягачей и 12 полуприцепов в разное время перевозились через автодорожные пункты пропуска «Урбаны», «Григоровщина», «Каменный лог» и «Бенякони». При декларировании в таможни представлялись товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости транспортных средствах: она занижалась практически в два раза.
Реальная стоимость каждого из них составляет от 3,5 до 37 тыс. евро, что подтвердили результаты проверок. Заявленная же на тягачи и полуприцепы стоимость составляла от 1,8 до 17 тыс. евро.
Перевозчик занижал стоимость транспортных средств с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме. Как результат, экономический ущерб от действий перевозчика составил более 274 тыс. белорусских рублей.
Таможней начаты административные процессы по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере до тридцати процентов от стоимости предметов административных правонарушений.
Также по признакам совершения преступления проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.
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