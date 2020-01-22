В начале этого года «МТЗ-ХОЛДИНГ» принял стратегию развития с 2020-го по 2030-й год. Особое внимание было уделено стратегии развития специальной техники, выпускаемой под маркой Belarus: коммунальной и лесозаготовительной технике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ТД MTZ Lider, поставляемые сегодня машины требуют модернизации. Они были разработаны еще в начале 2000-х годов. Так что инженеры компании нацелены на создание современных и конкурентноспособных на европейских рынках моделей.

Технологическая модернизация прежде всего означает автоматизацию систем управления, что упростит работу оператора и позволит легче находить и устранять поломки. Планируется внедрение гидростатических трансмиссий, которые обеспечат плавную бесступенчатую регулировку скорости и удобство в управлении (что особенно важно для лесозаготовительной техники).

Одновременно с модернизацией существующих моделей спецтехники завод планирует создать абсолютно новую коммунальную машину. Существующее шасси для специальной техники (Ш-406) функционирует на базе двигателя внутреннего сгорания, работающего на традиционном дизельном топливе. Сегодня городское хозяйство активно переходит от ДВС к использованию экологически чистых машин. В обозримом будущем дизельные моторы будут запрещены. Поэтому новое шасси для коммунальной техники будет использовать в качестве силового агрегата исключительно электрический мотор. Использование электро-трансмиссии позволит значительно экономить топливо, упростить управление машиной, сделать его комфортнее.

Руководство «МТЗ-ХОЛДИНГ» нацелено на то, что глубокая модернизация модельного ряда специальной техники на базе трактора Belarus в сочетании с привлекательной ценой позволит концерну составить серьезную конкуренцию современным образцам от ведущих мировых производителей не только на традиционных рынках Belarus, но и на трудном и взыскательном европейском рынке.