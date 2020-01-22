|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦТЕХНИКУ НА БАЗЕ ТРАКТОРА BELARUS ОЖИДАЕТ ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
13:20 23.01.2020
В начале этого года «МТЗ-ХОЛДИНГ» принял стратегию развития с 2020-го по 2030-й год. Особое внимание было уделено стратегии развития специальной техники, выпускаемой под маркой Belarus: коммунальной и лесозаготовительной технике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ТД MTZ Lider, поставляемые сегодня машины требуют модернизации. Они были разработаны еще в начале 2000-х годов. Так что инженеры компании нацелены на создание современных и конкурентноспособных на европейских рынках моделей.
Технологическая модернизация прежде всего означает автоматизацию систем управления, что упростит работу оператора и позволит легче находить и устранять поломки. Планируется внедрение гидростатических трансмиссий, которые обеспечат плавную бесступенчатую регулировку скорости и удобство в управлении (что особенно важно для лесозаготовительной техники).
Одновременно с модернизацией существующих моделей спецтехники завод планирует создать абсолютно новую коммунальную машину. Существующее шасси для специальной техники (Ш-406) функционирует на базе двигателя внутреннего сгорания, работающего на традиционном дизельном топливе. Сегодня городское хозяйство активно переходит от ДВС к использованию экологически чистых машин. В обозримом будущем дизельные моторы будут запрещены. Поэтому новое шасси для коммунальной техники будет использовать в качестве силового агрегата исключительно электрический мотор. Использование электро-трансмиссии позволит значительно экономить топливо, упростить управление машиной, сделать его комфортнее.
Руководство «МТЗ-ХОЛДИНГ» нацелено на то, что глубокая модернизация модельного ряда специальной техники на базе трактора Belarus в сочетании с привлекательной ценой позволит концерну составить серьезную конкуренцию современным образцам от ведущих мировых производителей не только на традиционных рынках Belarus, но и на трудном и взыскательном европейском рынке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
Курсы в банках
на 23.01.2020
Конвертация в банках
на 23.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте