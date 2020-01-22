ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦТЕХНИКУ НА БАЗЕ ТРАКТОРА BELARUS ОЖИДАЕТ ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
13:20 23.01.2020

В начале этого года «МТЗ-ХОЛДИНГ» принял стратегию развития с 2020-го по 2030-й год. Особое внимание было уделено стратегии развития специальной техники, выпускаемой под маркой Belarus: коммунальной и лесозаготовительной технике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ТД MTZ Lider, поставляемые сегодня машины требуют модернизации. Они были разработаны еще в начале 2000-х годов. Так что инженеры компании нацелены на создание современных и конкурентноспособных на европейских рынках моделей.

Технологическая модернизация прежде всего означает автоматизацию систем управления, что упростит работу оператора и позволит легче находить и устранять поломки. Планируется внедрение гидростатических трансмиссий, которые обеспечат плавную бесступенчатую регулировку скорости и удобство в управлении (что особенно важно для лесозаготовительной техники).

Одновременно с модернизацией существующих моделей спецтехники завод планирует создать абсолютно новую коммунальную машину. Существующее шасси для специальной техники (Ш-406) функционирует на базе двигателя внутреннего сгорания, работающего на традиционном дизельном топливе. Сегодня городское хозяйство активно переходит от ДВС к использованию экологически чистых машин. В обозримом будущем дизельные моторы будут запрещены. Поэтому новое шасси для коммунальной техники будет использовать в качестве силового агрегата исключительно электрический мотор. Использование электро-трансмиссии позволит значительно экономить топливо, упростить управление машиной, сделать его комфортнее.

Руководство «МТЗ-ХОЛДИНГ» нацелено на то, что глубокая модернизация модельного ряда специальной техники на базе трактора Belarus в сочетании с привлекательной ценой позволит концерну составить серьезную конкуренцию современным образцам от ведущих мировых производителей не только на традиционных рынках Belarus, но и на трудном и взыскательном европейском рынке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
валюта курс
EUR 2.3450
USD 2.1156
RUB 3.4188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3450 -0.0059
USD 2.1156 -0.0039
RUB 3.4188 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3420 2.3460
USD 2.1130 2.1160
RUB 3.4080 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1100
EUR/RUB 68.6000 68.8500
USD/RUB 61.9000 62.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте