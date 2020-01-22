Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

При этом он напомнил о своем принципиальном требовании, чтобы научные разработки делались с прицелом на практико-ориентированность.

"Что касается практико-ориентированности - это жесткое мое требование. Нам разглагольствования никакие не нужны, начиная от гуманитарных до естественных, точных наук. Нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он высказал пожелание более детально изучить ситуацию в этой сфере: "Надо нам выбрать время, чтобы "допросить" руководителя Академии наук по выполнению тех поручений, которые были даны мною в прошлом и позапрошлом годах. Я имею в виду и электромобиль, еще какие-то направления… Где оно, на каком уровне? Надо определиться, может, после первого квартала, и переговорить в Академии наук с учеными на предмет реализации их открытий".