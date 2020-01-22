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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗМЕР ПРОСРОЧЕННОЙ ВНЕШНЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШИЛСЯ НА 11%
12:22 23.01.2020
На начало января 2020 года размер просроченной внешней дебиторской задолженности в Брестской области уменьшился на 11%. Такая информация прозвучала на заседании, на котором подведены итоги работы областной прокуратуры за 2019 год.
Вместе с тем, несмотря на стабилизацию ситуации с сокращением этого показателя и возвратом валютной выручки в страну, субъекты хозяйствования не всегда выясняли финансовое положение зарубежных партнеров, допускали изменение условий оплаты товара в пользу иностранных контрагентов.
В целом по линии надзора за исполнением законодательства и законностью правовых актов органы прокуратуры области провели в 2019 году 1178 проверок. Принятые прокурорами меры реагирования способствовали решению социально-экономических проблем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора указал на необходимость активизировать работу по борьбе с коррупцией.
В частности, предложено нарабатывать практику предъявления исков к лицам, совершившим коррупционные правонарушения и владеющим имуществом, стоимость которого не подтверждается размером полученного дохода.
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