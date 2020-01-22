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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ УСИЛИЛИ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА
11:52 23.01.2020
Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска из-за распространения в китайском городе Ухане пневмонии, провоцируемой коронавирусом 2019-nCoV.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, особое внимание уделяется лицам, прибывающим из данного региона. Постоянно ведется контроль пассажиропотока с целью выявления людей с внешними признаками инфекционных заболеваний.
В пунктах пропуска пограничники осуществляют отдельные функции санитарно-карантинного контроля с 2013 года. Такая задача определена совместной инструкцией, разработанной Минздравом, Госпогранкомитетом и ГТК.
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