ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ УСИЛИЛИ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА

11:52 23.01.2020 Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска из-за распространения в китайском городе Ухане пневмонии, провоцируемой коронавирусом 2019-nCoV. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, особое внимание уделяется лицам, прибывающим из данного региона. Постоянно ведется контроль пассажиропотока с целью выявления людей с внешними признаками инфекционных заболеваний. В пунктах пропуска пограничники осуществляют отдельные функции санитарно-карантинного контроля с 2013 года. Такая задача определена совместной инструкцией, разработанной Минздравом, Госпогранкомитетом и ГТК.