ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МАРТ И МИНТРАНС ПРОВЕДУТ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ НА РЫНКЕ УСЛУГ ТАКСИ
11:48 23.01.2020

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) при участии представителей Минтранса, ассоциаций перевозчиков и диспетчерских служб такси 21 января состоялась встреча по проблемным вопросам автомобильных перевозок такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, причиной организации встречи послужило опубликование 20 января в ряде СМИ статей о требовании водителей такси повысить стоимость поездок.

Все участники встречи высказали мнение о том, что ряд предложений, высказанных в обращении водителей такси, являются неприемлемыми. Было отмечено, что все возникающие вопросы необходимо решать цивилизованно и открыто.

Кроме того, необходимо отметить, что существующие проблемы функционирования рынка услуг такси уже рассматриваются. В МАРТ в 2019 году создана рабочая группа по вопросам развития конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобилями такси, в состав которой входят представители МАРТ, Минтранс, МНС, ассоциаций ряда автомобильных перевозчиков, диспетчерских служб и информационные системы.

Кроме того, заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым 26 ноября 2019 г. утвержден Комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

В ближайшее время МАРТ и Минтранс с приглашением представителей сторон всех заинтересованных участников рынка будет проведено очередное заседание рабочей группы, в ходе которого планируется рассмотреть поднятые в обращении вопросы.

На встрече присутствовали представители ООО «Арцингер и партнеры» (Яндекс/Uber), ООО «КОРИС-ГУАРД» (такси «Столица 135»), ООО «Такси Нэкст» (Nextapp), ООО «Такси Алмаз 7788» (такси Алмаз 7788), РОО «Белорусский союз транспортников», ООО «Прозвонок» (служба такси 7220), ООО «ПроБелТах» (служба такси 7330), транспортной ассоциации «Столичное такси», Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», ООО «Такси Лайм» (Лайм такси), ООО «Такси Бавария» (такси BAVARIA), ООО «АвтоЮрлайн» (служба такси 152), ЧП «Айкью Аренда» (IQ Taxi), ООО «Такси Фо Ю» (cлужба 184 «ЕвроТакси»).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
валюта курс
EUR 2.3450
USD 2.1156
RUB 3.4188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3450 -0.0059
USD 2.1156 -0.0039
RUB 3.4188 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3420 2.3460
USD 2.1130 2.1160
RUB 3.4080 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1100
EUR/RUB 68.6000 68.8500
USD/RUB 61.9000 62.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте