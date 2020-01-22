В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) при участии представителей Минтранса, ассоциаций перевозчиков и диспетчерских служб такси 21 января состоялась встреча по проблемным вопросам автомобильных перевозок такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, причиной организации встречи послужило опубликование 20 января в ряде СМИ статей о требовании водителей такси повысить стоимость поездок.

Все участники встречи высказали мнение о том, что ряд предложений, высказанных в обращении водителей такси, являются неприемлемыми. Было отмечено, что все возникающие вопросы необходимо решать цивилизованно и открыто.

Кроме того, необходимо отметить, что существующие проблемы функционирования рынка услуг такси уже рассматриваются. В МАРТ в 2019 году создана рабочая группа по вопросам развития конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобилями такси, в состав которой входят представители МАРТ, Минтранс, МНС, ассоциаций ряда автомобильных перевозчиков, диспетчерских служб и информационные системы.

Кроме того, заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым 26 ноября 2019 г. утвержден Комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

В ближайшее время МАРТ и Минтранс с приглашением представителей сторон всех заинтересованных участников рынка будет проведено очередное заседание рабочей группы, в ходе которого планируется рассмотреть поднятые в обращении вопросы.

На встрече присутствовали представители ООО «Арцингер и партнеры» (Яндекс/Uber), ООО «КОРИС-ГУАРД» (такси «Столица 135»), ООО «Такси Нэкст» (Nextapp), ООО «Такси Алмаз 7788» (такси Алмаз 7788), РОО «Белорусский союз транспортников», ООО «Прозвонок» (служба такси 7220), ООО «ПроБелТах» (служба такси 7330), транспортной ассоциации «Столичное такси», Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», ООО «Такси Лайм» (Лайм такси), ООО «Такси Бавария» (такси BAVARIA), ООО «АвтоЮрлайн» (служба такси 152), ЧП «Айкью Аренда» (IQ Taxi), ООО «Такси Фо Ю» (cлужба 184 «ЕвроТакси»).