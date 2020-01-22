|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ «КАМВОЛЯ» РАЗРАБОТАЛИ 550 НОВЫХ ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ НА 2020-2021 ГОДЫ
10:45 23.01.2020
Специалисты «Камволя» разработали 550 новых перспективных дизайнов тканей на 2020-2021 годы. Об этом сообщила руководитель художественной мастерской Наталья Труханова на расширенном заседании худсовета, которое прошло 21 января в ОАО «Камволь» с участием руководства концерна «Беллегпром», представителей швейных предприятий и торговых организаций.
Руководитель Дизайн-центра «Камволя» Эльвира Жвикова презентовала коллекцию тканей комбината сезона Осень-Зима 2020/2021, подчеркнув, что в мире моды сохраняется тренд на использование натуральных тканей, ответственное потребление, продемонстрировала блок актуального текстиля с вложением льна и поливискозы.
Клиенты камвольного комбината – представители швейных предприятий и торговых организаций – отметили позитивные изменения в ассортименте и качестве текстиля.
Представитель ОАО «Калинка» поделилась планами о расширении линейки верхней одежды из камвольных тканей, а дизайнеры ОАО «Элема» и ОДО «Панда» предложили специалистам комбината пересмотреть сроки презентации коллекций тканей с тем, чтобы оптимально учитывать сроки формирования производственных программ швейных предприятий.
Собственники компании «Хорстекс» отметили, что активно сотрудничают с «Камволем» и 90% своих изделий, которые поставляют в Россию и Нидерланды, отшивают из тканей комбината.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», новинки продукции также продемонстрировали «Оршанский льнокомбинат» и «Моготекс».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
Курсы в банках
на 23.01.2020
Конвертация в банках
на 23.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте