Специалисты «Камволя» разработали 550 новых перспективных дизайнов тканей на 2020-2021 годы. Об этом сообщила руководитель художественной мастерской Наталья Труханова на расширенном заседании худсовета, которое прошло 21 января в ОАО «Камволь» с участием руководства концерна «Беллегпром», представителей швейных предприятий и торговых организаций.

Руководитель Дизайн-центра «Камволя» Эльвира Жвикова презентовала коллекцию тканей комбината сезона Осень-Зима 2020/2021, подчеркнув, что в мире моды сохраняется тренд на использование натуральных тканей, ответственное потребление, продемонстрировала блок актуального текстиля с вложением льна и поливискозы.

Клиенты камвольного комбината – представители швейных предприятий и торговых организаций – отметили позитивные изменения в ассортименте и качестве текстиля.

Представитель ОАО «Калинка» поделилась планами о расширении линейки верхней одежды из камвольных тканей, а дизайнеры ОАО «Элема» и ОДО «Панда» предложили специалистам комбината пересмотреть сроки презентации коллекций тканей с тем, чтобы оптимально учитывать сроки формирования производственных программ швейных предприятий.

Собственники компании «Хорстекс» отметили, что активно сотрудничают с «Камволем» и 90% своих изделий, которые поставляют в Россию и Нидерланды, отшивают из тканей комбината.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», новинки продукции также продемонстрировали «Оршанский льнокомбинат» и «Моготекс».