Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев 22 января в рамках рабочей поездки в Могилев посетил значимые для областного центра строительные площадки.

Одна из них - дорога-дублер улиц Якубовского - Загородное шоссе. Сейчас здесь начался подготовительный этап: идет демонтаж зданий и конструкций. Владимир Кухарев также ознакомился со строительством гребного канала на Фатинском заливе и реконструкцией участка дороги Р122.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, планами возведения многоэтажек с электрообеспечением заместитель премьер-министра поделился во время встречи с трудовым коллективом ОАО «Строительный трест №12», которая состоялась в рамках Единого дня информирования.

От привычного многоэтажного жилья отличие «электродомов» в первую очередь в том, что «электродома» не будут встроены в существующую систему центрального отопления. Основное преимущество такого жилья для живущих в нем – возможность включить горячую воду или отопление в любое время года, то есть периодов отключения горячей воды не будет. К тому же на эти дома будут распространяться дешевые тарифы на электроэнергию для отопления с обязательным наличием двух счетчиков в каждой квартире: один для подсчета киловатт, потраченных на отопление, электроводонагрев и электрополотенцесушитель, второй – киловатты, расходуемые остальным электрооборудованием.

Принимавший участие во встрече заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Пархамович рассказал, что в Могилеве начинается освоение двух новых площадок, выделенных под строительство многоэтажного жилья: Спутник-2 (продолжение Спутника-1) и возле завода «Техноприбор». Владимир Кухарев предложил их застроить «электродомами», что еще и дешевле в разделе прокладки инженерной инфраструктуры.

В Беларуси уже построены первые экспериментальные электрические многоэтажки. Каждый регион после их запуска в эксплуатацию тщательно изучит их плюсы и минусы, чтобы сделать максимально эффективным их функциональность при массовом строительстве.