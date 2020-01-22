Министерство транспорта и коммуникаций с участием государственных органов подготовило и на уровне Совета министров утвердило Комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, план подготовлен с учетом складывающейся на рынке автомобильных перевозок пассажиров ситуации, а также поступающих в государственные органы обращений.

Комплексным планом в 2020 году предусматривается проработка во взаимодействии с бизнес-сообществом вопроса введения лицензирования деятельности в области автомобильного транспорта при выполнении перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе при перевозках автомобилями-такси.

Кроме того, планируется нормативное закрепление в законодательных актах вопросов в части конкретизации сторон договоров аренды транспортного средства с экипажем, их прав и обязанностей, а также установления запрета на выполнение перевозок пассажиров в регулярном сообщении под видом перевозок в нерегулярном сообщении.

Планом предусмотрена подготовка предложений об изменении Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в части усиления ответственности автомобильного перевозчика за необеспечение требований безопасности, а также за нарушение требований к оформлению и (или) оснащению транспортных средств при перевозках пассажиров.

Среди других мероприятий - проработка вопроса об установлении обязанности по использованию тахографов при выполнении внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров; внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам проведения конкурсов на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении с учетом практики их применения; внесение изменений в отдельные постановления Совета министров в части уточнения функций Транспортной инспекции при проведении камеральных проверок.

Также запланировано проведение разъяснительной и информационной работы (конференций, семинаров, круглых столов, опрос участников рынка автомобильных перевозок пассажиров, публикации в средствах массовой информации) по вопросам выполнения автомобильных перевозок пассажиров.

Ожидается, что реализация указанных мероприятий позволит создать условия для устойчивого функционирования рынка автомобильных перевозок пассажиров.