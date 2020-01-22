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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС ПОДГОТОВИЛ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В СФЕРЕ АВТОПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
09:42 23.01.2020
Министерство транспорта и коммуникаций с участием государственных органов подготовило и на уровне Совета министров утвердило Комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, план подготовлен с учетом складывающейся на рынке автомобильных перевозок пассажиров ситуации, а также поступающих в государственные органы обращений.
Комплексным планом в 2020 году предусматривается проработка во взаимодействии с бизнес-сообществом вопроса введения лицензирования деятельности в области автомобильного транспорта при выполнении перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе при перевозках автомобилями-такси.
Кроме того, планируется нормативное закрепление в законодательных актах вопросов в части конкретизации сторон договоров аренды транспортного средства с экипажем, их прав и обязанностей, а также установления запрета на выполнение перевозок пассажиров в регулярном сообщении под видом перевозок в нерегулярном сообщении.
Планом предусмотрена подготовка предложений об изменении Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в части усиления ответственности автомобильного перевозчика за необеспечение требований безопасности, а также за нарушение требований к оформлению и (или) оснащению транспортных средств при перевозках пассажиров.
Среди других мероприятий - проработка вопроса об установлении обязанности по использованию тахографов при выполнении внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров; внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам проведения конкурсов на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении с учетом практики их применения; внесение изменений в отдельные постановления Совета министров в части уточнения функций Транспортной инспекции при проведении камеральных проверок.
Также запланировано проведение разъяснительной и информационной работы (конференций, семинаров, круглых столов, опрос участников рынка автомобильных перевозок пассажиров, публикации в средствах массовой информации) по вопросам выполнения автомобильных перевозок пассажиров.
Ожидается, что реализация указанных мероприятий позволит создать условия для устойчивого функционирования рынка автомобильных перевозок пассажиров.
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