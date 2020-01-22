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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛИТОВСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ЛАВОРИШКЕС» 23 ЯНВАРЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НЕ БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ ТРАНСПОРТ
09:39 23.01.2020
Гродненская региональная таможня предупреждает о планируемых 23 января ремонтных работах в литовском пункте пропуска «Лаворишкес».
«По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 23 января 2020 года с 11.00 до 13.00 (по литовскому времени) в пункте пропуска «Лаворишкес» (белорусский «Котловка») не будет производиться оформление транспортных средств по причине отключения электричества при проведении ремонтных работ», - говорится в сообщении таможни.
Данную информацию просят учитывать тех, кто намерен проследовать в этот день через упомянутый выше участок белорусско-литовской границы.
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