Гродненская региональная таможня предупреждает о планируемых 23 января ремонтных работах в литовском пункте пропуска «Лаворишкес».

«По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 23 января 2020 года с 11.00 до 13.00 (по литовскому времени) в пункте пропуска «Лаворишкес» (белорусский «Котловка») не будет производиться оформление транспортных средств по причине отключения электричества при проведении ремонтных работ», - говорится в сообщении таможни.

Данную информацию просят учитывать тех, кто намерен проследовать в этот день через упомянутый выше участок белорусско-литовской границы.