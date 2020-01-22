10 февраля 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров. Такой решение было принято Наблюдательным советам ОАО «Минский завод игристых вин» 17 января 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется внести изменения и дополнения в Устав завода.