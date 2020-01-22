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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН ПРОВЕДЕТ 10 ФЕВРАЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
18:01 22.01.2020
10 февраля 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров. Такой решение было принято Наблюдательным советам ОАО «Минский завод игристых вин» 17 января 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется внести изменения и дополнения в Устав завода.
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