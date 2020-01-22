БГУ примет участие в работе выставки научно-технических и инновационных достижений, которая пройдет 24 января в Национальной академии наук Беларуси (пр-т Независимости, 66).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в выставочном павильоне будет представлен стенд БГУ с инновационными разработками из области приборостроения, авиастроения, сельского хозяйства и медицины. В числе экспонатов университета металлические зеркала из алюминиевого сплава. Они предназначены для авиационной и бронетанковой техники и станут хорошей альтернативой своим прототипам из нержавеющей стали. Кроме того, могут быть применимы для мото- и автотранспорта вместо внешних стеклянных и внутрикабинных зеркал. Новые разработки конкурентны по качеству, безопасны в эксплуатации и имеют облегченный вес.

На стенде ведущего вуза страны продемонстрируют ветеринарные биопрепараты «Ципропиг» и «Биферон-МРС». Первый используется для профилактики и терапии метрита, мастита и агалактии (отсутствие молока) у свиноматок. Второй является иммуномодулирующим и разработан на основе овечьего рекомбинантного интерферона. Препараты позволяют бороться с инфекционными и функциональными заболеваниями собственными защитными белками. Это приводит к 100 % иммунному ответу на введение вакцин, сокращению времени лечения в 2-3 раза, сохранению поголовья заболевших свиней на 95 и более процентов.

Для защиты элементов и блоков летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения в широком диапазоне частот ученые БГУ разработали радиопоглощающие материалы серии «КУП». Уникальность этих поглотителей заключается в термической стойкости в окисляющих средах до 400–450°C, высокой химической стойкости к кислотам, щелочам и растворителям.

Также в списке разработок БГУ – модифицированный многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2 и препарат для стимуляции неспецифической системной устойчивости растений «МаксИммун».

Всего на выставке в Национальной академии наук будет показано более 300 разработок. В мероприятии примут участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений. Лучшим ученым и исследователям страны вручат награды.