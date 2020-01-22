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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В 2019 ГОДУ В ХОЗОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ИМУЩЕСТВА ОАО
17:28 22.01.2020
В 2019 году в Гомельской области вовлечено в хозяйственный оборот и снесено 175 объектов недвижимого имущества открытых акционерных обществ, согласно данным ведомственной отчетности «Сведения об использовании имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, в том числе продано 9; сдано в аренду – 12; используются в собственных целях – 82; снесено – 72.
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