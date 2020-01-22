В Могилевском областном онкологическом диспансере до 2022 года планируют построить новый радиологический корпус. Об этом сообщил главный врач онкодиспансера Антон Лысов, принимавший участие в областном медицинском совете, который прошел 21 января в городе на Днепре.

Как пишет Могилевский облисполком, он станет третьим по счету в учреждении здравоохранения и позволит увеличить количество койко-мест до 420.

А. Лысов подчеркнул, что заболеваемость злокачественными новообразованиями из года в год увеличивается. Около 70% пациентов со злокачественными опухолями получают лечение, основой которого является дистанционная лучевая терапия. Имеющееся в онкодиспансере оборудование не позволяет обеспечить своевременность такого лечения: лист ожидания составляет около двух месяцев.

«С целью совершенствования оказания специализированной онкологической помощи, повышения качества и увеличения доли высокотехнологичных методов лучевого лечения, обеспечения его доступности для пациентов сегодня назрела необходимость строительства еще одного радиологического корпуса и оснащения его двумя линейными ускорителями», - констатировал Антон Лысов.

Он добавил, что материально-техническая база медучреждения постоянно совершенствуется. В 2010 году здесь ввели в строй радиологический корпус №2 с двумя линейными ускорителями, в 2012-м – открыт палатный корпус на 120 коек. В 2015-м году начало функционировать отделение паллиативного лечения (хоспис), 2017-м – введена в строй централизованная цитологическая лаборатория и операционный блок. Морфологический корпус с лабораториями для иммуногистохимических исследований открылся в 2019-м.

«Все это позволило сконцентрировать специализированную онкологическую помощь на третьем уровне и обеспечить проведение специального лечения в соответствии со стандартами, - отметил Антон Лысов. – Теперь у нас осуществляется диагностика злокачественных новообразований, хирургическое лечение пациентов с онкологической патологией, химиотерапевтическое, лучевое, паллиативное и симптоматическое лечение». С введением в строй операционного блока выросло количество оперативных вмешательств: c 4352 в 2017 году до 5573 в 2019-м. А комплекс для эндовидеохирургических операций, полученный в 2018-м, позволил развивать видеоассистированную хирургию (малоинвазивное вмешательство). Как итог, в прошлом году в онкологическом диспансере освоили ее новые виды: адреналэктомию, лапароскопическую тазовую лимфаденэктомию, эндоларингеальное удаление опухоли с восстановлением просвета трохеи. Широкое внедрение видеоассистированной хирургии позволило сократить длительность госпитализации на 10%.

Обновления ожидают областной онкодиспансер и в текущем году. В ближайшие месяцы здесь намерены завершить реконструкцию радиоизотопной лаборатории и организовать работу консультативно-поликлинического отделения по принципу «Заботливая поликлиника».

В 2019 году в Могилевской области выявлено около 5,6 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Почти 67% диагностировалось на ранней стадии, 16% - на III-IV-й. При этом в течение года после постановки диагноза ушли из жизни 22% больных. В то же время тех, кто прожил более 5 лет после операции – чуть более 58%. Всего же на учете в Могилевском областном онкодиспансере состоит порядка 35 тыс. человек.