25 февраля в Минске состоится круглый стол «Актуальные вопросы привлечения инвестиций в текстильную отрасль» в рамках 25-й международной специализированной выставки «БЕЛЛЕГМАШ-2020».

Организатор мероприятия - Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в ходе круглого стола будет представлен инвестиционный потенциал Беларуси, а также инвестиционные проекты в сфере текстильной промышленности как государственных, так и частных предприятий.

Планируется участие иностранных организаций и потенциальных инвесторов.

Ознакомиться с предварительной программой, а также зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.