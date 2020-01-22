|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 25 ФЕВРАЛЯ ОБСУДЯТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕКСТИЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ
17:05 22.01.2020
25 февраля в Минске состоится круглый стол «Актуальные вопросы привлечения инвестиций в текстильную отрасль» в рамках 25-й международной специализированной выставки «БЕЛЛЕГМАШ-2020».
Организатор мероприятия - Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в ходе круглого стола будет представлен инвестиционный потенциал Беларуси, а также инвестиционные проекты в сфере текстильной промышленности как государственных, так и частных предприятий.
Планируется участие иностранных организаций и потенциальных инвесторов.
Ознакомиться с предварительной программой, а также зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
Курсы в банках
на 22.01.2020
Конвертация в банках
на 22.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте