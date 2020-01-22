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ЭКОНОМИКА РБ
ЛОГОЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ЗА ТРИ ГОДА «СЭКОНОМИЛА» НА НАЛОГАХ СВЫШЕ 660 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:51 22.01.2020
Логойское коммерческое предприятие по монтажу систем вентиляции и кондиционирования за три года недоплатило в бюджет налоги в размере свыше 660 тыс. рублей. Такой факт выявили оперативники Минского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в ходе проверки этой строительной фирмы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2013-2015 годах в бухгалтерском учете коммерческого предприятия использовались не соответствующие действительности документы о приобретенных по завышенной стоимости товарах, что позволяло занижать налоговую базу.
Пособничество в уходе от налогов директору логойской строительной фирмы оказывали трое минчан. «Партнеры» снабжали его фиктивными бухгалтерскими документами, оформленными от имени организаций, имеющих признаки лжепредпринимательских структур. Фактически же товары и материалы, которые использовались при проведении строительно-монтажных работ, приобретались за наличные деньги.
Искажение размера налоговой базы привело к неуплате в бюджет свыше 660 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Ведется предварительное расследование.
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