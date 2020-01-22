Могилевская таможня значительно сократила время совершения таможенных операций в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, в прошлом году на 15% увеличилась доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут.

Кроме того, на 10% увеличилась доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2 часа.

Также на 18% увеличена доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превышает 10 минут.