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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛА ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В 2019 ГОДУ
16:37 22.01.2020
Могилевская таможня значительно сократила время совершения таможенных операций в 2019 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, в прошлом году на 15% увеличилась доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут.
Кроме того, на 10% увеличилась доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2 часа.
Также на 18% увеличена доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превышает 10 минут.
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