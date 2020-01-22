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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕН РЯД НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ
16:13 22.01.2020

Органы прокуратуры Гомельской области совместно с территориальными подразделениями государственного санитарного надзора и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили исполнение законодательства об охране водных ресурсов и выполнения государственных программ по водоснабжению и водоотведению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, по результатам проверки выявлен ряд нарушений, касающихся обеспечения безопасности питьевой воды, охраны и рационального использования водных ресурсов.

Для принятия комплексных мер в сфере ЖКХ и обеспечения населения качественной питьевой водой несколькими госпрограммами предусмотрено строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Как оказалось, при формировании местных бюджетов не всегда предусматривалось выделение средств на повышение качества подаваемой потребителям воды – в 2018-2019 годах в 10 районах области такие мероприятия из местного бюджета не финансировались.

Допущенная предприятиями ЖКХ волокита, а также отсутствие надлежащего контроля за выполнением программных мероприятий со стороны исполкомов повлекли затягивание сроков строительства даже по объектам, обеспеченным финансированием. Как итог, до конца 2019 года 6 станций обезжелезивания в Петриковском и Речицком районах не были введены в эксплуатацию.

В Мозырском районе установлены факты несоблюдения режима ограничений в использовании земель в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения: предприятия АПК обрабатывали участки с применением удобрений.

Кроме того, потребляемая населением вода из источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) не соответствовала нормам по ее качеству (по данным статистики, в Гомельской области не имеют централизованного водоснабжения 1202 населенных пункта, в которых зарегистрировано 71083 жителя).

В Гомельской области ненадлежащим образом организована работа и по санитарно-техническому ликвидационному тампонажу неиспользуемых скважин. К слову, эти объекты – потенциальный источник загрязнения подземных водоносных горизонтов, которые задействованы для питьевого водоснабжения.

Например, в Кормянском районе прокурорские работники насчитали 19 неиспользуемых водозаборных скважин, состоящих на балансе КЖПУП «Корма» и подлежащих тампонажу, но с 2017 года ни одна из них не ликвидирована.

В других 12 районах Гомельщины вскрыты случаи плохого содержания очистных сооружений, нарушения технологических регламентов при их эксплуатации.

Выявленные нарушения показали недостатки в работе местных исполнительных и распорядительных органов по линии контроля за охраной окружающей среды.

По результатам проверки прокуроры районов внесли в райисполкомы 19 представлений, 5 – в адрес руководителей предприятий ЖКХ, вынесли 10 предписаний, направили 19 поручений о возбуждении административных дел.

Прокуратура Гомельской области внесла представление в Гомельский облисполком, 24 должностных лица, виновных в нарушениях, привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.

Выполнение требований актов надзора взято на контроль.
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