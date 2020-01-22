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ЭКОНОМИКА РБ


МАСШТАБНЫЙ КРЕАТОН ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ПЕРШЫЯ ІДЭІ» ПРОШЕЛ В ВИТЕБСКЕ
16:06 22.01.2020

В Витебске 18 января прошел региональный креатон для старшеклассников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «А1», около 130 учеников из Витебска, Новополоцка, Орши, Минска, Молодечно собрались в Витебском центре современного искусства, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере культуры и предложить свои варианты их решения.

Школьникам демонстрировали ролики с выступлением известных спикеров, посвященные масштабным проектам в музейном деле, дизайне и архитектуре. После этого участники разделились на команды и под руководством менторов – студентов кафедры белорусского языкознания Витебского государственного университета – дискутировали о том, как можно было бы решить подобные вопросы в Беларуси, а потом презентовали свои идеи перед аудиторией.

Первый рассмотренный участниками вопрос: как сделать так, чтобы современная молодежь чаще посещала музеи? Старшеклассники предложили интегрировать их в интернет и социальные сети (Instagram, YouTube, Like, Tik-Tok), создать удобные мобильные приложения, сделать музеи интерактивными и ориентированными на молодежь.

Второй вопрос, который обсудили участники креатона – какие идеи помогут создать образ креативного города? Среди озвученных предложений – создание тематических граффити, уличных библиотек, разработка захватывающих виртуальных экскурсий для туристов.

Креатон прошел в творческой атмосфере. Старшеклассники под руководством менторов активно обсуждали предложенные темы, делились свои видением проблем и предлагали их нестандартное решение. Каждая из команд стремилась предложить что-то креативное и оригинальное.

Все озвученные идеи рассматривали местные эксперты по выбранным темам, представители компании А1 и академического сообщества. Эксперты обращали внимание на креативность и новизну идей, оригинальность и нестандартность решения, реалистичность и возможность реализации идей, а также успешность презентации задумки. Команды, которые предложили самые интересные идеи, получили подарки, а все выступающие – полезные советы от экспертов.

Креатон в Витебске прошел в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Подобрные креатоны пройдут 1 февраля в Могилеве («Першыя ідэі: інклюзія»), 15 февраля в Гродно («Першыя ідэі: тэхналогіі») и 29 февраля в Гомеле («Першыя ідэі: экалогія»). К каждому из креатонов также будут выходить новые эпизоды подкаста, речь в которых пойдет о деятельности в сфере технологий, экологии и инклюзии.

«Першыя» – это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок еще продолжается, и предложить свою идею до 8 марта могут ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из всех регионов Беларуси. Каждый участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею, а для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз – iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции .
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