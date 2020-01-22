С 2020 года расширен пакет услуг, предоставляемых пользователям Спутниковой системой точного позиционирования Республики Беларусь (ССТП РБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном предприятии «Белгеодезия», в настоящее время доступны две дополнительные услуги по предоставлению корректирующей информации ССТП РБ в режиме реального времени дециметровой точности (0,25-1 м).

Потребителями данной информации могут быть хозяйствующие субъекты на территории Беларуси, которым для работы достаточна дециметровая точность определения координат. Это лесное хозяйство, навигация автомобильного, водного и железнодорожного транспорта, наземная инфраструктура воздушной навигации (аэронавигационные объекты, препятствия, элементы аэродромов) и иные.

Новые дополнительные услуги доступны по следующим тарифным планам: DGPS и «Навигация DGPS».

С тарифами за пользование всеми услугами по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ можно ознакомиться по ссылке.