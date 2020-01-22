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ЭКОНОМИКА РБ
РАСШИРЕН ПАКЕТ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
15:41 22.01.2020
С 2020 года расширен пакет услуг, предоставляемых пользователям Спутниковой системой точного позиционирования Республики Беларусь (ССТП РБ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном предприятии «Белгеодезия», в настоящее время доступны две дополнительные услуги по предоставлению корректирующей информации ССТП РБ в режиме реального времени дециметровой точности (0,25-1 м).
Потребителями данной информации могут быть хозяйствующие субъекты на территории Беларуси, которым для работы достаточна дециметровая точность определения координат. Это лесное хозяйство, навигация автомобильного, водного и железнодорожного транспорта, наземная инфраструктура воздушной навигации (аэронавигационные объекты, препятствия, элементы аэродромов) и иные.
Новые дополнительные услуги доступны по следующим тарифным планам: DGPS и «Навигация DGPS».
С тарифами за пользование всеми услугами по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ можно ознакомиться по ссылке.
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