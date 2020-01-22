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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ОКУПАЕТСЯ В ДЕСЯТКИ РАЗ - ГТК
15:20 22.01.2020
Таможенный осмотр автомобилей с применением инспекционно-досмотровых комплексов занимает не более 10 минут. И это доказывает целесообразность и результативность применения ИДК в свете постоянно растущих транспортных и товаропотоков, следующих через таможенную границу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, об эффективности их использования свидетельствует и экономическая целесообразность эксплуатации: в 2019 году на один бел. рубль, затраченный на обслуживание инспекционно-досмотровых комплексов пришлось 60,3 бел. рубля дохода.
ИДК способны просканировать любой груз без вскрытия и разгрузки транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины. За 2019 год с применением инспекционно-досмотровых комплексов белорусская таможня выявила почти 2100 правонарушений.
Как результат, таможенные досмотры стали эффективнее, возросло количество обнаружений специально оборудованных тайников для сокрытия товаров, при одновременном сокращении времени нахождения транспорта в пункте пропуска.
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