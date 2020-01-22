Таможенный осмотр автомобилей с применением инспекционно-досмотровых комплексов занимает не более 10 минут. И это доказывает целесообразность и результативность применения ИДК в свете постоянно растущих транспортных и товаропотоков, следующих через таможенную границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, об эффективности их использования свидетельствует и экономическая целесообразность эксплуатации: в 2019 году на один бел. рубль, затраченный на обслуживание инспекционно-досмотровых комплексов пришлось 60,3 бел. рубля дохода.

ИДК способны просканировать любой груз без вскрытия и разгрузки транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины. За 2019 год с применением инспекционно-досмотровых комплексов белорусская таможня выявила почти 2100 правонарушений.

Как результат, таможенные досмотры стали эффективнее, возросло количество обнаружений специально оборудованных тайников для сокрытия товаров, при одновременном сокращении времени нахождения транспорта в пункте пропуска.