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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ПАКИСТАНЕ
15:01 22.01.2020
Коллективный стенд Беларуси будет представлен на Международной промышленной выставке International Trade and Industry Fair, которая пройдет в городе Карачи (Пакистан) с 21 по 23 марта 2020 г.
Организатором белорусской экспозиции выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, International Trade and Industry Fair является крупнейшим выставочным мероприятием данного региона для демонстрации техники и оборудования. Белорусские предприятия представят здесь тракторы и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику и электрооборудование, а также новые разработки в области энергетики и металлургии, нефтехимической отрасли.
Пакистан считается одним из приоритетных партнеров Беларуси в регионе Южной Азии. Опыт участия белорусских предприятий в международной индустриальной выставке в Лахоре в 2019 году показал высокий интерес к отечественной продукции со стороны официальных кругов и представителей бизнеса Пакистана. По результатам выставки подписаны долгосрочные контракты, протоколы о намерениях и соглашения о сотрудничестве на общую сумму более 850 млн долларов США, которые в настоящее время находятся в стадии реализации.
Карачи является финансово-экономической столицей Пакистана и входит в пятерку крупнейших городов мира по приходящейся на него доле ВВП и собираемых налогов государства. Здесь расположены крупнейшие корпорации страны, развита автомобильная промышленность, осуществляется разработка программного обеспечения, проводятся научные исследования.
Участие в International Trade and Industry Fair позволит увеличить объемы экспорта продукции на рынке Пакистана, а также расширить товарную номенклатуру на рынках стран всего Южно-Азиатского региона.
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