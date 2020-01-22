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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ МИНГОРИСПОЛКОМА И РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПРОЙДУТ 25 ЯНВАРЯ
14:40 22.01.2020
Прямые телефонные линии Мингорисполкома и районных администраций состоятся 25 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мингорисполкома, заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович с 09:00 до 12:00 ответит на звонки минчан по тел. 222-44-44.
Задать свои вопросы представителям руководства районных администраций можно также в это же время по следующим номерам телефонов:
администрация Заводского района — тел. 389-26-09;
администрация Ленинского района — тел. 379-56-22;
администрация Московского района — тел. 200-11-01;
администрация Октябрьского района — тел. 220-58-32;
администрация Партизанского района — тел. 285-36-16;
администрация Первомайского района — тел. 357-05-14;
администрация Советского района — тел. 292-80-82;
администрация Фрунзенского района — тел. 216-81-74;
администрация Центрального района — тел. 306-42-93.
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