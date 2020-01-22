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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОЕКТА ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРОЙДУТ С 3 ПО 27 ФЕВРАЛЯ
13:56 22.01.2020

Смолевичский районный исполнительный комитет уведомляет о начале процедуры общественного обсуждения проекта "Детальный план территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Центральная часть. Первая очередь».

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», общественные обсуждения проекта пройдут с 3 февраля по 27 февраля 2020 года включительно.

Во время проведения общественного обсуждения проекта участники вправе направлять организатору письменные замечания и предложения, в том числе о наиболее рациональных способах реализации проекта. Участники общественного обсуждения имеют право проводить профессиональную независимую экспертизу выставленного на общественное обсуждение проекта, результаты которой направляются в орган государственной экспертизы.

Замечания и предложения участников общественного обсуждения, поступившие в письменной или электронной форме, будут направлены для рассмотрения, обращения и подведения итогов в архитектурно-градостроительный совет, формируемый при Минском областном исполнительном комитете.

Организатор общественного обсуждения - Смолевичский райисполком (222201, Минская область, Смолевичи, ул.Советская, 125, телефоны 8-(1776)-55-1-38; факс: 8-(-1776)-27-6-33. Электронная почта: ).

Презентация проекта состоится 6 февраля 2020 г. в 16.00 часов в зале Смолевичского городского дома культуры (ул. Первомайская, д.1), где можно будет подробно ознакомится с материалами градостроительного проекта.

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены в электронном виде на официальном сайте Смолевичского районного исполнительного комитета, а также в газете «Край Смалявiцкi» № 5 от 22.01.2020 г.
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