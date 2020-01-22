В 2019 году при непосредственном участии работников лесного хозяйства были озеленены 36 населенных пунктов, 19 школ, 6 больниц, 4 фермы, 4 места отдыха, 7 усадеб сельскохозяйственных организаций и 11 дорог общей протяженностью около 60 км.

Кроме того, специалисты лесхозов помогли заложить 6 скверов общей площадью 1,2 га, 3 дендропарка (2,35 га) и 19 аллей протяженностью 1,7 км.

Помимо этого, лесохозяйственные учреждения продолжили выращивание посадочного материала для озеленения. Это направление лесхозы развивают на протяжении многих лет. К настоящему времени не только отработаны все технологии, но и расширен ассортимент используемых для этих целей растений. Всего в лесных питомниках сегодня выращивается более 200 видов декоративных древесных и кустарниковых пород.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, для проведения озеленительных работ в 2019 году было выращено около 3 млн. декоративных растений, в том числе деревьев хвойных пород – 1,3 млн. шт., деревьев лиственных пород – 470 тыс. шт. и кустарников – 1,2 млн. шт.

Отметим, что в 2019 году только население приобрело у лесхозов более 625 тысяч штук декоративного посадочного материала. Значительное количество растений купили дорожные и сельскохозяйственные организации, предприятия Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В отрасли сегодня функционируют 74 постоянных лесных питомников. Их общая площадь составляет свыше 1,3 тыс. га.