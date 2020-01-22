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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОДАЕТСЯ В СВЕТЛОГОРСКЕ
13:21 22.01.2020
Белагропромбанк продолжает искать хозяина для 5-ти этажного здания гостиницы в Светлогорске (ул. Ленина, 41).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая площадь здания гостиницы составляет более 5,4 тыс. кв. м и включает в себя 120 гостиничных номеров различного уровня комфортности.
Объект недвижимости имеет все необходимые инженерные коммуникации и продается вместе с имуществом (мебель, техника и др.).
Гостиничный комплекс имеет подъездную автомобильную дорогу, в 12 км от города Светлогорска находится санаторий «Серебряные ключи» и граничит с государственным заказником «Выдрица».
Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: (17)229-60-45; (232)79-26-95; (232)79-26-10.
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