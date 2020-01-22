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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ РЕКОМЕНДУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ СВОИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕЗНАКОМЫМ ЛИЦАМ
12:57 22.01.2020

Сегодня на рынке финансовых услуг широко распространена практика быстрого кредитования граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, появился такой финансовый инструмент и в сфере услуг мобильной связи – абонентам, подключившимся к услуге v-banking (v-кошелек), оператор связи предлагает 100 рублей в качестве беспроцентного кредита.

Вместе с тем потребители, подключившие такую услугу, оказались в зоне внимания недобросовестных граждан, которые обращаются с просьбой дать им мобильный телефон для совершения срочного звонка, так как их телефон якобы разрядился. За короткий промежуток времени под видом совершения звонка мошенники подключаются к услуге v-banking (v-кошелек) на телефоне потребителя и переводят с него деньги, полученные при подключении данной услуги, на свой счет, а затем возвращают телефон ничего не подозревающему хозяину.

МАРТ предостерегает пользователей услуги v-banking (v-кошелек), а также всех граждан, пользующихся услугами мобильной связи, и рекомендует не передавать незнакомым лицам свои мобильные телефоны. Лучше предложить обратившемуся помощь и позвонить на названный им номер самостоятельно, не передавая ему свой мобильный телефон. Лицо, действительно нуждающееся в срочном звонке, получит помощь, а у мошенника не будет шансов воспользоваться деньгами владельца телефона.
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