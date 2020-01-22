Более 392 тыс. сделок на общую сумму 4,6 млрд BYN заключено в 2019 г. на торговых площадках ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, это не только на 6% больше, чем в 2018 г. году, но и самый высокий показатель за всю историю существования биржи.

Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции, объем сделок в которой составил 2 млрд BYN, или плюс 16% к 2018 г. Ключевую роль в этом сыграли годовые торги круглыми лесоматериалами, в ходе которых реализовано 3,45 млн куб. м древесины в заготовленном виде на общую сумму 272 млн BYN. При этом общий объем реализации кругляка на внутреннем рынке в 2019 г. составил 986 млн BYN, превысив результат 2018 г. на 28%. Второе место по объемам биржевого товарооборота заняли пиломатериалы, поставляемые на экспорт, с суммой сделок 573 млн BYN, что на 10% больше, чем годом ранее. Замыкают тройку лидеров реализуемые внутри страны услуги в сфере лесного хозяйства с объемом сделок 143 млн BYN, или на 61% больше, чем в 2018 г.

Секция металлопродукции завершила год с совокупным товарооборотом 1,2 млрд BYN, что на 7% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика обусловлена значительным снижением цен на поставляемый из России черный металлопрокат, а также достаточными запасами угля на складах складов белорусских предприятий. Кроме того, в связи с завершением строительства Белорусской АЭС заметно сократился спрос на кабельно-проводниковую продукцию, что соответствующим образом отразилось на объемах биржевых продаж.

В то же время в секции сельхозпродукции сумма сделок по итогам года выросла на 5%, до 883 млн BYN. На внутреннем рынке самыми востребованными группами товаров стали злаковые и кормовые добавки и средства защиты растений. Общий объем сделок по данным позициям достиг 193 млн BYN, или на 36% больше, чем в 2018 г. Помимо этого, высокие темпы роста были характерны для сычужных сыров и растительных масел. В первом случае продажи выросли на 43%, до 76 млн BYN, а во втором – на 91%, до 45 млн BYN. В экспорте безусловным лидером стало сливочное масло с суммой сделок 83 млн BYN, что в 2,7 раза больше показателя 2018 г. В топ самых популярных экспортных позиций также вошло сухое молоко и рапсовое масло. В частности, поставки «белого золота» за рубеж увеличились в 4,2 раза, до 32 млн BYN, а рапсового масла – в 2 раза, до 32 млн BYN.

Для секции промышленных и потребительских товаров прошлый год также стал достаточно успешным: общая сумма сделок выросла на 5%, до 408 млн BYN, а перечень допущенных на торги товаров пополнился рядом новых позиций, благодаря которым экспортный показатель увеличился в 3 раза, до 34 млн BYN.