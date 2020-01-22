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ЭКОНОМИКА РБ
НА ОСТАВШИЕСЯ В ИННОВАЦИОННОМ ФОНДЕ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 20 МЛН РУБЛЕЙ ЗАКУПЯТ МЕДОБОРУДОВАНИЕ
12:28 22.01.2020
Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании приобретения медицинского оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, предусмотрено направить остатки средств инновационного фонда Минского облисполкома, образовавшиеся на 1 января 2020 года в сумме Br20 млн, на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения государственных учреждений здравоохранения Минской области.
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