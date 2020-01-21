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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ-МАН ПРИОБРЕЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС
11:46 22.01.2020
СП ЗАО МАЗ-МАН приобрело гидравлический листогибочный пресс ERMAKSAN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, пресс позволяет производить очень точный гиб при оптимальных показателях затрат времени и энергоресурсов и, что важно в первую очередь, получать высокое качество изделия.
Данный пресс оснащается современной системой ЧПУ от всемирно известной компании Delem, которая обеспечивает гиб металла длиной до 8-ми метров, толщиной — до 12-ти мм (10 ХСНД) и до 8 мм (НАRDOX) с усилием 800 тонн.
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