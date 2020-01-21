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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ГРАЖДАНАМ ОЦЕНИТЬ ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
11:37 22.01.2020
Комитет государственного контроля приглашает к участию в опросе о доступности и качестве услуг, оказываемых госучреждениями культуры Гродненской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, цель опроса – изучить мнения граждан о качестве и доступности услуг, оказываемых учреждениями культуры государственной формы собственности, об организации и проведении культурных мероприятий в Гродненской области, роли местных органов власти в решении проблем в сфере культуры.
Посетителям сайта Комитета госконтроля предлагается ответить на 15 вопросов, в том числе о качестве организации и проведения культурных мероприятий, стоимости билетов в учреждения культуры, наполняемости библиотечного фонда, оформлении музейных экспозиций, работе с историко-культурными ценностями и др.
Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля по 3 февраля 2020 года.
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