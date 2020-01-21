ЭКОНОМИКА РБ

СПЕЦИАЛИСТЫ «БЕЛОРУСНЕФТИ» РАЗРАБОТАЛИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТИП БУРОВОГО РАСТВОРА ОМС-М

11:28 22.01.2020 Специалисты «Белоруснефти» разработали модифицированный тип бурового раствора ОМС-М. Как сообщает портал neft.by, новый продукт позволит ускорить процесс бурения надсолевых комплексов. Разработкой и внедрением раствора занимался коллектив службы по сервису промывочных жидкостей Тампонажного управления компании. Специалисты применили концептуально новый подход в обработке бурового раствора специальными добавками. Тампонажники выполнили комплекс мероприятий по минимизации сальникообразования, осыпания ствола скважины и обвалов при бурении надсолевого комплекса. Работали на скважине № 15 Карташовского нефтяного месторождения. Испытания противосальниковой добавки DRILLING DETERGENT дали значительный положительный эффект. Новый модифицированный раствор успешно прошел апробацию. Проведенные испытания подтвердили его эффективность. В 2020 году его планируется применить при бурении надсолевого интервала на 7 скважинах.