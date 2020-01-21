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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ «БЕЛОРУСНЕФТИ» РАЗРАБОТАЛИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТИП БУРОВОГО РАСТВОРА ОМС-М
11:28 22.01.2020
Специалисты «Белоруснефти» разработали модифицированный тип бурового раствора ОМС-М.
Как сообщает портал neft.by, новый продукт позволит ускорить процесс бурения надсолевых комплексов.
Разработкой и внедрением раствора занимался коллектив службы по сервису промывочных жидкостей Тампонажного управления компании. Специалисты применили концептуально новый подход в обработке бурового раствора специальными добавками.
Тампонажники выполнили комплекс мероприятий по минимизации сальникообразования, осыпания ствола скважины и обвалов при бурении надсолевого комплекса. Работали на скважине № 15 Карташовского нефтяного месторождения. Испытания противосальниковой добавки DRILLING DETERGENT дали значительный положительный эффект.
Новый модифицированный раствор успешно прошел апробацию. Проведенные испытания подтвердили его эффективность. В 2020 году его планируется применить при бурении надсолевого интервала на 7 скважинах.
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