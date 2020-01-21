Более чем на 30% увеличилось количество выявленных правонарушений с применением инспекционно-досмотровых (ИДК) комплексов при уменьшении количества таможенных осмотров с использованием данной технологии. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Гродненской региональной таможне.

Там отметили, что сегодня на вооружении Гродненской региональной таможни находится пять ИДК: два стационарных и три мобильных. Весной этого года запланировано начало работ по строительству стационарного комплекса в пункте пропуска «Берестовица».

Аналогичные комплексы в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе и на белорусско-литовской в пункте пропуска «Привалка» дают положительные результаты: применение такой современной технологии позволяет не только обеспечить необходимый уровень контроля на границе, но и сократить время на таможенные операции.

Всего за 2019 год при сканировании транспортных средств и товаров выявлено более 1,5 тыс. нарушений таможенного законодательства ЕАЭС, как в торговом обороте, так и при незаконном перемещении товаров через таможенную границу физическими лицами.