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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА СТАЦИОНАРНОГО ИДК В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БЕРЕСТОВИЦА» ЗАПЛАНИРОВАНО ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА
11:14 22.01.2020
Более чем на 30% увеличилось количество выявленных правонарушений с применением инспекционно-досмотровых (ИДК) комплексов при уменьшении количества таможенных осмотров с использованием данной технологии. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Гродненской региональной таможне.
Там отметили, что сегодня на вооружении Гродненской региональной таможни находится пять ИДК: два стационарных и три мобильных. Весной этого года запланировано начало работ по строительству стационарного комплекса в пункте пропуска «Берестовица».
Аналогичные комплексы в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе и на белорусско-литовской в пункте пропуска «Привалка» дают положительные результаты: применение такой современной технологии позволяет не только обеспечить необходимый уровень контроля на границе, но и сократить время на таможенные операции.
Всего за 2019 год при сканировании транспортных средств и товаров выявлено более 1,5 тыс. нарушений таможенного законодательства ЕАЭС, как в торговом обороте, так и при незаконном перемещении товаров через таможенную границу физическими лицами.
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