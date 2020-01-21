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ЭКОНОМИКА РБ


В АЭРОПОРТАХ БЕЛАРУСИ ОРГАНИЗОВАН САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
10:15 22.01.2020

Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе посредством туроператоров, по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки.

Чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, проводятся комплексные мероприятия в Национальном аэропорту «Минск». Отметим, что в аэропортах организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Как известно, власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В начале января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые случаи заражения. Источник инфекции в настоящее время не установлен. Большинство обнаруженных заболевших посетили оптовый рынок морепродуктов Ухань.

ВОЗ направила в больницы по всему миру директивы по профилактике и борьбе с инфекцией. Во всех странах усилена проверка путешественников, прибывающих из Китая. Предстоящее празднование китайского Нового года в конце января 2020 года повлечет за собой увеличение объема поездок в/из Китая и внутри Китая, что увеличит вероятность возможного распространения инфекции.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Известно, что инфекция передается от человека к человеку. Среди симптомов - жар, кашель и затрудненное дыхание. Поскольку эти симптомы похожи на многие другие респираторные заболевания, необходим дополнительный скрининг.

Планируется, что 22 января состоится экстренное заседание Чрезвычайного комитета ВОЗ. Эта комиссия состоит из международных экспертов, которые предоставляют технические консультации Генеральному директору ВОЗ в контексте «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Предполагается, что комитет примет решение, представляет ли вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, чрезвычайную ситуацию в международном масштабе и, если необходимо, разработает необходимые рекомендации. В заседании предложено принять участие только странам, в которых зафиксированы случаи с признаками этого вируса.
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