РУП «Белпочта» 23 января в выделенных отделениях почтовой связи республики проведет акцию «День ручного письма».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в этот день можно будет приобрести почтовые карточки или конверты с открытками и отправить их в адрес родных и друзей. Сотрудники почты бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

В Минске акция «День ручного письма» пройдет с 15:00 до 17:00 в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, 10), а также с 10:00 до 11:00 в ОПС № 108 (ул. Корженевского, 25).