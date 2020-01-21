|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» 23 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ «ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА»
10:01 22.01.2020
РУП «Белпочта» 23 января в выделенных отделениях почтовой связи республики проведет акцию «День ручного письма».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в этот день можно будет приобрести почтовые карточки или конверты с открытками и отправить их в адрес родных и друзей. Сотрудники почты бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.
В Минске акция «День ручного письма» пройдет с 15:00 до 17:00 в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, 10), а также с 10:00 до 11:00 в ОПС № 108 (ул. Корженевского, 25).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2020
Курсы в банках
на 22.01.2020
Конвертация в банках
на 22.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте