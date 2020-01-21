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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ АККРЕДИТОВАН НОВЫЙ БРОКЕР-НЕРЕЗИДЕНТ
09:48 22.01.2020
Совместное белорусско-венгерское предприятие Belmastroy Zrt. стало первым брокером ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в Венгрии.
Как сообщает сайт БУТБ, Belmastroy Zrt. специализируется на оказании широкого спектра строительных услуг, имеет значительный опыт реализации проектов в строительной сфере и входит в Национальную федерацию строительных организаций-подрядчиков Венгрии.
В статусе биржевого брокера компания намерена привлекать на биржевые торги покупателей стройматериалов из Венгрии и других стран Евросоюза, а также информировать представителей делового сообщества из данного региона о возможностях использования биржевого механизма для выхода на рынок Республики Беларусь. При содействии Belmastroy Zrt. планируется организовать регулярные поставки в Венгрию белорусского цемента, щебня, кирпичей и блоков из ячеистого бетона, в том числе в рамках проекта по строительству новых реакторов АЭС «Пакш». В настоящее время эта продукция реализуется в рамках двух биржевых секций: промышленных и потребительских товаров и перспективных биржевых товаров.
Помимо строительных материалов, венгерский брокер не исключает возможность проработки и других перспективных товарных направлений, представленных на электронных площадках БУТБ, таких как сельхозпродукция, изделия из черных и цветных металлов и лесоматериалы.
На сегодня на БУТБ аккредитовано 11 брокеров-нерезидентов Беларуси из 10 стран.
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