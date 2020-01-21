Проектная документация ООО «АйПауэр» передана на общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе 1AK-GROUP, заявления от инициаторов ОЭЭ – граждан Беларуси и общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, принимались до 15 января 2020 года. Заявления на инициирование ОЭЭ поступили от белорусских граждан, жителей городов Бреста, Кобрина и г.п. Зельва. В итоге пакет документов для проведения ОЭЭ передан одному заявителю – жителю г.п. Зельва Евгению Скрабутану, два других инициатора от получения проектной документации отказались.

Между тем ООО «АйПауэр» предоставляет инициаторам, отказавшимся принять проектную документацию, дополнительную возможность ее получения. Этим заявителям направлено уведомление с дополнительным приглашением к получению документации на 23 января 2020 года.

Следует отметить, что ООО «АйПауэр» сменило генерального проектировщика и доработало проектную документацию. На основании обращения граждан принята концепция оценки в проектной документации наиболее неблагоприятного воздействия предприятия на окружающую среду.

В целом проектная организация ООО «НПФ «Экология» учла объективные замечания и предложения, в том числе поступавшие от общественности, и оценила наиболее неблагоприятные, с точки зрения воздействия на окружающую среду, режимы работы предприятия.

Проект доработан с учетом следующих принципов: эффективность газоочистного оборудования рассчитана по наименьшему из значений показателя степени очистки загрязняющих веществ; учтены возможные максимальные поступления свинца в атмосферный воздух с дымовыми газами технологического оборудования и нелокализованные местными отсосами поступления свинца в атмосферный воздух из систем общеобменной вентиляции.

Кроме того, уточнены выбросы от технологического оборудования: пересмотрены режимы работы оборудования и учтены не фактически планируемые режимы работы, а наиболее неблагоприятные (моделируемые) режимы в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

При максимальном объеме выбросов приземные концентрации всех загрязняющих веществ (в том числе свинца и его соединений) не превышает ПДК, установленных в качестве допустимых в Республике Беларусь. Наибольший возможный объем выбросов свинца составляет 29 кг/год.

В связи с тем, что проект доработан не в части отдельных позиций, а в целом, заявителям ОЭЭ передается проект в полном объеме, в том числе корректировки, а не отдельные его разделы. Пакет документов в том же составе будет передан для проведения государственной экологической экспертизы проектной документации.